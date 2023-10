Verkehr Auto brennt im Elbtunnel: A7 in beide Richtungen gesperrt Von dpa | 19.10.2023, 10:15 Uhr | Update vor 55 Min. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Im Hamburger Elbtunnel ist ein Auto in Brand geraten. „In der ersten Röhre Richtung Norden steht ein Fahrzeug in Vollbrand“, sagte ein Sprecher am Donnerstagvormittag der Verkehrsleitstelle der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Feuerwehr sei bereits vor Ort und mit den Löscharbeiten beschäftigt. Weitere Infos hatte der Sprecher zunächst noch nicht. Eine erste Verkehrsinfo hatte di Polizei auf X gepostet. Der Elbtunnel wurde in beide Richtungen gesperrt. „Das ist bei einem Brandalarm ganz normales Prozedere“, hieß es weiter.