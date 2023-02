Deutscher Buchpreis 2022 - Fatma Aydemir Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild up-down up-down Literatur Auszeichnung für Schriftstellerin Fatma Aydemir Von dpa | 23.02.2023, 15:34 Uhr

Der mit 15.000 Euro dotierte Preis der LiteraTour Nord 2023 geht an die Schriftstellerin Fatma Aydemir. Die Jury würdigte besonders ihren jüngsten Roman „Dschinns“ (Hanser Verlag). Die Lesereise führt durch die Städte Oldenburg, Bremen, Lübeck, Rostock, Lüneburg, Hannover und Osnabrück. Aydemir wird den Preis am 13. April in Hannover entgegennehmen, wie das Literaturbüro Lüneburg am Donnerstag mitteilte.