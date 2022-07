ARCHIV - Ein Schriftzug "Landtag" steht am Eingangsportal vom niedersächsischen Landtag. Foto: Julian Stratenschulte/dpa FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Finanzen Auswirkungen der Inflation: Regierung berät nächste Woche Von dpa | 01.07.2022, 13:02 Uhr

Über die Auswirkungen der enorm gestiegenen Inflationsrate und mögliche Lösungsansätze will die Landesregierung in der kommenden Woche mit verschiedenen Akteuren beraten. An dem Gespräch am Mittwoch nehmen Energieversorger, die Verbraucherzentrale, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sowie der Sparkassenverband teil, wie die Staatskanzlei in Hannover am Freitag mitteilte. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet.