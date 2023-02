Baby Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down Braunschweig Ausgesetztes Baby ist in Pflegefamilie Von dpa | 13.02.2023, 12:06 Uhr

Der Säugling, der in Braunschweig in einer Einkaufstasche auf einer Straße abgestellt worden ist, befindet sich in einer Pflegefamilie. Es gehe dem Baby gut, sagte ein Sprecher der Stadt Braunschweig am Montag. Es sei ein Amtsvormund eingesetzt worden. Nun werde ein Adoptionsverfahren eingeleitet. Wer das Neugeborene vor dem Haus abgestellt hat, sei bislang nicht bekannt, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig mit. Auch Hinweise auf die Mutter gebe es noch nicht.