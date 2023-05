Rind im Elbschlick Foto: Feuerwehr Nordkehdingen/dpa up-down up-down Weidetiere Ausgebüxte Rinder auf Schlickinsel in der Elbe Von dpa | 20.05.2023, 13:19 Uhr

Sieben Rinder haben die Nacht zu Samstag auf einer Schlickinsel in der Elbe verbracht. Die ausgebüxten Tiere wurden am Freitagabend nicht rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit aus dem Fluss bei Freiburg (Elbe, Landkreis Stade) gerettet, wie ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr am Samstag mitteilte. Am Samstagmorgen seien alle Rinder wohlbehalten wieder eingefangen worden.