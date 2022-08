ARCHIV - Ein Regionalzug der Deutschen Bahn fährt durch einen Bahnhof. Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild FOTO: Jonas Walzberg up-down up-down Bahnverkehr Ausfall von Regionalzügen zwischen Bremen und Bremerhaven Von dpa | 11.08.2022, 16:06 Uhr

Passagiere müssen im Zugverkehr zwischen Bremen Hauptbahnhof und Bremen-Farge sowie zwischen Bremen Hauptbahnhof und Bremerhaven-Lehe mit Zugausfällen rechnen. In der Zeit vom 13. bis 28. August kommt es in diesem Bereich neben Zugausfällen auch zu veränderten Fahrtzeiten und Schienenersatzverkehr mit Ersatzhaltestellen. Grund sind Gleiserneuerungsarbeiten der Deutschen Bahn zwischen Bremen-Burg und Osterholz-Scharmbeck, teilte ein Sprecher des Verkehrsverbunds Bremen/Niedersachsen (VBN) am Donnerstag mit. Betroffen sind die Regionalzüge Regio-S-Bahn RS1 zwischen Bremen Hauptbahnhof und Bremen-Farge, Regio-S-Bahn RS2, Regionalexpress RE8 und Regionalexpress RE9 zwischen Bremen Hauptbahnhof, Osterholz-Scharmbeck und Bremerhaven-Lehe.