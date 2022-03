Regionalbahn FOTO: Jonas Walzberg Hildesheim Auseinandersetzung unter Jugendlichen: Bahnverkehr gesperrt Von dpa | 19.03.2022, 14:31 Uhr | Update vor 12 Min.

Wegen eines Treffens von Jugendlichen am Bahnhof von Freden (Landkreis Hildesheim) ist am Samstagmorgen der Bahnverkehr zeitweise gesperrt worden. Etwa 50 Jugendliche trafen sich nach Polizeiangaben gegen Mitternacht an dem Bahnhof. Anwohner meldeten demzufolge der Polizei, dass einige Beteiligten Gegenstände ins Gleisbett warfen und es danach aussah, dass eine handgreifliche Auseinandersetzung bevorstehe.