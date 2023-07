Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Hannover Auseinandersetzung mit Messerstichen: Tatverdächte in U-Haft Von dpa | 03.07.2023, 08:07 Uhr

Nach einer Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in Hannover mit einem lebensgefährlich verletzten Mann ist der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft gekommen. Der 47 Jahre alte Tatverdächtige sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.