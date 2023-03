LNG-Terminal Wilhelmshaven Foto: Michael Sohn/AP POOL/AP/Archiv up-down up-down Auch Projekte in MV geplant Experten kritisieren Ausbaupläne für deutsche LNG-Terminals Von Andreas Ohler | 17.03.2023, 10:28 Uhr

Der geplante Ausbau deutscher Importkapazitäten für verflüssigtes Erdgas (LNG) ist nach Einschätzung des New Climate Institute zu groß geraten und droht das Erreichen der Klimaziele zu gefährden. Das Bundeswirtschaftsministerium unterschätze einerseits künftige Gasimporte aus Nachbarländern und überschätze auf der anderen Seite die Risiken saisonal schwankender Verbräuche, schreiben die Experten in einer am Freitag veröffentlichten Analyse. Das Ministerium kalkuliere mit einem zu umfangreichen Risikopuffer.