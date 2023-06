Autobahn-Baustelle Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Ausbau der Autobahn 1 schreitet voran Von dpa | 21.06.2023, 13:54 Uhr

Kurz vor den Sommerferien ist nach zwei Jahren Bauzeit der Ausbau der Autobahn 1 in Richtung Ruhrgebiet zwischen Lohne/Dinklage und Bramsche fertiggestellt worden. 263 Millionen Euro seien für die Bauarbeiten auf 30 Kilometer Länge aufgewendet worden, teilte am Mittwoch die Autobahn-Gesellschaft Westfalen in Holdorf mit. Insgesamt investiert das bundeseigene Unternehmen rund 600 Millionen Euro in das Projekt.