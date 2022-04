Polizeieinsatz Regionalbahn FOTO: Jonas Walzberg Verkehr Aus Protest: Schwarzfahrer legt sich vor Zug auf die Gleise Von dpa | 19.04.2022, 11:43 Uhr | Update vor 13 Min.

Ein Schwarzfahrer hat sich vor einem Zug auf die Gleise gelegt und ihn am Abfahren gehindert. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, wurde der 28-Jährige am Montag aus einer Regionalbahn verwiesen, weil er keinen Fahrschein hatte. Nachdem der Mann den Zug im Bahnhof Mellendorf (Region Hannover) verlassen hatte, legte er sich laut Polizei aus Protest auf die Schienen.