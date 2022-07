ARCHIV - Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Northeim Aufmerksamer Bürger erwischt mutmaßlichen Fahrraddieb Von dpa | 31.07.2022, 12:30 Uhr

Ein aufmerksamer Bürger hat in Einbeck den mutmaßlichen Dieb seines Fahrrades erwischt. Dem Mann gelang es, sein hochwertiges E-Bike, das der Tatverdächtige durch die Fußgängerzone schob, zurückzubekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er informierte am Freitag die Polizei, die den 45-Jährigen, der zunächst geflüchtet war, kurz darauf schnappte. Ein Richter erließ am Samstag Haftbefehl.