Aufgelaufene Fähre vor Wangerooge wieder frei

Die vor der Nordseeinsel Wangerooge auf Grund gelaufene Fähre ist wieder frei und liegt nun im Hafen der ostfriesischen Insel. Das Fahrgastschiff sei mit dem Hochwasser in der Nacht zum Freitag wieder freigekommen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) am Freitag, die den Fährverkehr zwischen Wangerooge und Harlesiel betreibt. Am Schiff sei ein Schaden festgestellt worden. Dieser müsse nun weiter begutachtet und wahrscheinlich in einer Werft repariert werden.