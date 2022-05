ARCHIV - Die Schriftzug «Polizei» leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder Ammerland Auffahrunfall nach Panne: Acht Verletzte Von dpa | 20.05.2022, 22:41 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundestraße 401 in Edewecht (Landkreis Ammerland) nach einer Autopanne sind am Freitag acht Menschen verletzt worden. Nach dem Unfall ignorierten mehrere Verkehrsteilnehmer die Vollsperrung „und quetschten sich am Streifenwagen vorbei“, wie die Polizei mitteilte. Es wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.