Gifhorn Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall in Gifhorn mit drei beteiligten Fahrzeugen sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 54 Jahre alter Mann musste zunächst wegen Wildwechsel auf einer Kreisstraße seinen Transporter stoppen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Ein 26 Jahre alter Autofahrer, der hinter ihm fuhr, habe seinen Wagen ebenfalls zum Stehen gebracht. Ein anderer Autofahrer sah das nach ersten Erkenntnissen der Polizei aber zu spät. Sein Wagen fuhr auf. Der Unfall war am Dienstagabend.