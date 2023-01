Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Hannover Auffahrunfall mit sieben Fahrzeugen auf A7 Von dpa | 23.01.2023, 13:59 Uhr

Bei einem Auffahrunfall mit sieben Fahrzeugen sind am Montag auf der Autobahn 7 bei Hannover vier Menschen leicht bis mittelschwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Morgen in Fahrtrichtung Kassel in Höhe der Abfahrt Hannover-Anderten, wie die Feuerwehr der Landeshauptstadt mitteilte. Beteiligt waren sechs Personenwagen und ein Kleintransporter, in denen insgesamt elf Menschen saßen. Die Fahrzeuge seien stark bis sehr stark beschädigt worden.