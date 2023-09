Unfälle Auffahrunfall mit drei Lastwagen auf A2: Lkw-Fahrer tot Von dpa | 07.09.2023, 19:35 Uhr | Update vor 13 Min. Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Auffahrunfall mit drei Lastwagen auf der Autobahn 2 ist bei Braunschweig ein Mann ums Leben gekommen. Der Fahrer eines auffahrenden Kleinlasters wurde am Donnerstag so schwer verletzt, dass er noch während der Rettungsarbeiten am Unfallort starb, wie die Feuerwehr Braunschweig mitteilte. Die Fahrer der beiden vorderen Lastwagen blieben unverletzt.