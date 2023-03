Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Auffahrunfall mit 13 Autos bei Oldenburg: Sieben Verletzte Von dpa | 11.03.2023, 16:23 Uhr

Zu einem Auffahrunfall mit 13 beteiligten Fahrzeugen ist es am Samstag auf der A29 in Höhe des Autobahnkreuzes Oldenburg-Nord bekommen. Ein 48-Jähriger fuhr in Richtung Osnabrück, wollte einem Stau ausweichen und fuhr gegen die Mittelschutzplanke, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer fuhren auf oder wichen aus, an 13 Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Sieben Insassen wurden leicht verletzt in Kliniken gebracht. Die A29 war in Richtung Osnabrück stundenlang gesperrt.