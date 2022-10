Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Ammerland Auffahrunfall am Stauende nach Oldtimer-Brand auf A29 Von dpa | 16.10.2022, 19:48 Uhr

Nach dem Brand eines Oldtimers sind auf der Autobahn 29 bei einem Auffahrunfall drei Menschen verletzt worden. Der 53-jährige Fahrer des Oldtimers konnte zwischen Hahn-Lehmden und Jaderberg in Fahrtrichtung Wilhelmshaven seinen brennenden Wagen noch auf den Pannenstreifen lenken und ihn mit einer weiteren mitfahrenden Person unverletzt verlassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt. Da die A29 halbseitig gesperrt werden musste, entstand ein Rückstau. Ein 53-jähriger Autofahrer fuhr auf das Stauende auf. Dabei verletzte er sich laut Polizei „wahrscheinlich schwer“. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.