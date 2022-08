Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Wolfsburg Auf Probefahrt mit 131 Stundenkilometern statt 60 erwischt Von dpa | 28.08.2022, 15:56 Uhr

Ein Autofahrer ist im Wolfsburger Stadtgebiet mit 131 Stundenkilometern statt der erlaubten 60 erwischt worden. Der 52-Jährige gab an, er habe das Auto auf einer Probefahrt testen wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dies zählte allerdings nicht als Ausrede. Auf ihn kommen nun ein hohes Bußgeld, mehrere Monate Fahrverbot und eine Anzeige zu. Der Mann war am Samstagmittag in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten.