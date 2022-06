ARCHIV - Autos stehen im Stau. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Reisen Auch an Pfingsten: ADAC rechnet mit Staus auf den Autobahnen Von dpa | 02.06.2022, 06:51 Uhr

Niedersachsen und Bremen hängen an die Pfingstfeiertage noch einen zusätzlichen Feiertag - ideal also für einen Familienausflug, etwa an die Küste. Wer mit dem Auto fährt, muss aber möglicherweise Geduld mitbringen. Der ADAC sagt, wo es stocken könnte.