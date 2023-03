Krankenhaus Foto: Lukas Barth/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Atemwegserkrankungen bei Babys: Klinikaufenthalte verdoppelt Von dpa | 30.03.2023, 13:13 Uhr

Im Land Bremen haben sich die Krankenhausaufenthalte von Babys mit Atemwegserkrankungen 2021/22 im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit 2018/19 mehr als verdoppelt. Das zeigt eine Auswertung des Kinder- und Jugendreports der DAK-Gesundheit, wie die Krankenkasse am Donnerstag mitteilte. Demnach stieg die Zahl der unter Einjährigen, die mit Atemwegserkrankungen in Bremer Kliniken versorgt wurden, um 144 Prozent - und damit weniger als im bundesweiten Durchschnitt. Deutschlandweit wurde laut Studie ein Plus von 169 Prozent verzeichnet.