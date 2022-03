Polizeieinsatz Regionalbahn FOTO: Jonas Walzberg Cloppenburg Äste auf Gleisen: Bundespolizei sucht Zeugen Von dpa | 14.03.2022, 15:24 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach zwei gefährlichen Situationen mit Ästen auf den Gleisen auf der Bahnstrecke Oldenburg - Osnabrück sucht die Bundespolizei Zeugen für die Vorfälle. Zwei Züge überfuhren am Sonntag auf die Gleise gelegtes Geäst, das offenbar bewusst dort abgelegt wurde, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden starke Äste quer über beide Schienen gelegt. Trotz eingeleiteter Schnellbremsung konnte der Triebfahrzeugführer einer NordWestBahn einen Zusammenstoß nicht verhindern. Nach der Räumung durch die Feuerwehr konnte der Zug weiterfahren. In beiden Fällen blieben die Züge fahrbereit, es wurden keine erkennbaren Schäden festgestellt.