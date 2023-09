Bewährungsstrafe Asphaltblock geworfen - Jugendliche verurteilt Von dpa | 08.09.2023, 17:07 Uhr | Update vor 31 Min. Gerichtsmikrofone Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down

Weil sie einen Asphaltblock von einer Brücke auf eine Autobahn geworfen haben, sind ein 16 Jahre alter Junge und ein 17 Jahre altes Mädchen zu zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Das Landgericht Oldenburg sah die Tat als erwiesen an und verurteilte die beiden wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wie eine Gerichtssprecherin am Freitag sagte. Die Staatsanwaltschaft hatte die Jugendlichen zuvor wegen versuchten Mordes angeklagt. Ein Tötungsvorsatz habe die Kammer aber nicht festgestellt, sagte die Gerichtssprecherin. Zunächst hatte die „Nordwest-Zeitung“ berichtet.