Von dpa | 17.09.2022, 09:28 Uhr

Angesichts von Zeitdruck und Stress fordert die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, einen Bürokratieabbau in Krankenhäusern und Praxen. „Wir brauchen jetzt jede Ärztin und jeden Arzt in Praxis und Klinik am Krankenbett und in der Patientenversorgung - und nicht zur Erhebung überflüssiger Datenberge ohne weiteren Nutzen für die Patientensicherheit“, sagte Wenker anlässlich des Welttages Patientensicherheit an diesem Samstag. Zu viel unnötige Bürokratie bedrohe die ärztliche Versorgung. Auch die jüngste Befragung des Marburger Bundes spiegele wider, wie prekär die Situation im deutschen Gesundheitswesen sei und wie groß die Belastungen seien, sagte Wenker.