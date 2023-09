Gesundheit Ärztekammer: „Unser Gesundheitssystem ist in Gefahr!“ Von dpa | 21.09.2023, 13:45 Uhr | Update vor 29 Min. Arzt Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

Die Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN), die gesetzliche Berufsvertretung der Ärztinnen und der Ärzte, warnt vor einer Gefährdung des Gesundheitssystems. „Unser Gesundheitssystem ist in Gefahr!“, heißt es in einer Mitteilung von Donnerstag. In Krankenhäusern und Arztpraxen fehle Personal. Praxen verminderten deshalb ihr Angebot und Wartezeiten für Patienten nähmen zu. Viele Ärzte stehen der ÄKN zufolge vor einem Renteneintritt ohne Praxisnachfolger. Am Mittwoch hatten sich die Delegierten der ÄKN zu einer Kammerversammlung getroffen, wie eine Sprecherin der ÄKN sagte.