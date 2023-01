Ärztekammer-Präsidentin Martina Wenker Foto: Holger Hollemann/dpa/Archivbild up-down up-down Pandemie Ärztekammer-Präsidentin in Niedersachsen für Maskenpflicht Von dpa | 23.01.2023, 14:58 Uhr

Die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, setzt sich für eine Beibehaltung der Maskenpflicht in Praxen ein. Es sei mindestens fahrlässig die Maskenpflicht in vollen Wartezimmern abzuschaffen, wo Menschen am ehesten andere anstecken können, sagte Wenker am Montag der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.