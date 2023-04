Ärztekammer Niedersachen Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down Resolution Ärztekammer fordert Kampf gegen Arzneimittelengpässe Von dpa | 22.04.2023, 17:01 Uhr

Per Resolution hat die Kammerversammlung der Ärztekammer Niedersachsen das Bundesgesundheitsministerium aufgefordert, wachsende Arzneimittelengpässe zu bekämpfen. Es sei dringend geboten, dieser Gefährdung von Patientinnen und Patienten entgegenzuwirken, teilte die Ärztekammer am Samstag in Hannover mit. Fast 500 Meldungen zu Lieferengpässen von Arzneimitteln dokumentiere die Datenbank des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte derzeit – dies sei ein großes Risiko für die Patientensicherheit. Die Kammerversammlung ist die parlamentarische Vertretung der rund 45.000 niedersächsischen Ärztinnen und Ärzte.