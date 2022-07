ARCHIV - Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Wetter Ärztekammer: Alte und kranke Menschen vor Hitze schützen Von dpa | 20.07.2022, 13:51 Uhr

Angesichts der rekordverdächtigen Hitze in Deutschland hat die Ärztekammer Niedersachsen besseren Schutz für chronisch kranke und ältere Menschen gefordert. Für Menschen in Pflegeheimen seien Schutzmaßnahmen notwendig, außerdem müssten kommunale Hitzeschutzpläne zur Versorgung alleinstehender, älterer sowie kranker Menschen eingeführt werden, sagten Kammerpräsidentin Martina Wenker und Vizepräsidentin Marion Charlotte Renneberg am Mittwoch in Hannover. Diese seien durch die Hitze enormen gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt.