Warnstreik FOTO: Paul Zinken Tarifkonflikt Ärzte-Warnstreik: 40 Kliniken in Niedersachsen betroffen Von dpa | 29.03.2022, 18:27 Uhr | Update vor 12 Min.

Rund 40 Krankenhäuser in Niedersachsen sind nach Angaben des Ärzteverbands Marburger Bund von einem Warnstreik am Donnerstag (31.3.) betroffen. Ein an der Wochenendbesetzung orientierter Notdienst soll gewährleistet werden, wie der Medizinerverband am Dienstag mitteilte. Aufgrund der hohen Beteiligung seien Notdienste bisher mit den Kliniken in Braunschweig, Buchholz/Winsen (Luhe), Hannover (KRH), Lehrte, Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück und Wolfsburg vorgesehen.