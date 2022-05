Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, spricht. Foto: Sina Schuldt/dpa FOTO: Sina Schuldt Medizin Ärzte warnen vor Kommerzialisierung im Gesundheitswesen Von dpa | 24.05.2022, 13:00 Uhr

Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat vor einem weiter wachsenden wirtschaftlichen Druck auf die Patientenversorgung in Deutschland gewarnt. Preiswettbewerb, Kosteneffizienz und Renditestreben bestimmten mehr und mehr den ärztlichen Alltag, sagte der Chef der Bundesärztekammer am Dienstag beim Deutschen Ärztetag in Bremen. Ärztinnen und Ärzte würden von Klinikträgern und Finanzinvestoren bei Medizinischen Versorgungszentren zunehmend angehalten, in rein betriebswirtschaftlichen Dimensionen zu denken und nach kommerziellen Vorgaben zu handeln.