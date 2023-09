Raumfahrt „Artemis 2“-Astronauten besuchen Airbus-Werk in Bremen Von dpa | 15.09.2023, 13:50 Uhr | Update vor 21 Min. Crew der Artemis 2-Mission in Bremen Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down

Die Crew der „Artemis 2“-Mission der US-Raumfahrtbehörde Nasa hat das Bremer Airbus-Werk besucht. Die Astronauten informierten sich zwei Tage über die maßgeblich in Bremen gebauten Servicemodule für die Orion-Raumschiffe der „Artemis“-Mondmissionen. Nasa-Astronautin Christina Koch sagte am Freitag, sie habe gesehen, dass die Teams alles dafür täten, dass die Missionen erfolgreich würden. Ihr kanadischer Kollege Jeremy Hansen sagte, er habe vollstes Vertrauen in die Leistung der Ingenieure.