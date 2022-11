Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Armbrustschütze steht wegen versuchten Mordes vor Gericht Von dpa | 03.11.2022, 11:16 Uhr

Ein halbes Jahr nach dem Angriff mit einer Armbrust in einem Bremerhavener Gymnasium muss sich ein 21 Jahre alter Mann wegen versuchten Mordes verantworten. Die Verhandlung beginnt am Donnerstag (10. November) vor dem Landgericht Bremen, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag mitteilte.