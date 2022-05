PRODUKTION - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Gewalttat Armbrust-Schüsse in Schule: Zustand der Frau weiter kritisch Von dpa | 23.05.2022, 17:59 Uhr

Nach der Gewalttat an einem Gymnasium in Bremerhaven ist der Gesundheitszustand der verletzten Frau weiterhin kritisch. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Hintergründe des Angriffs sind weiter unklar. Der 21-Jährige, der am vergangenen Donnerstag mit einer Armbrust auf die Schulbeschäftigte geschossen haben soll, hat sich demnach nicht zu den Vorwürfen gegen ihn geäußert. „Der Tatverdächtige beruft sich weiterhin auf sein Aussageverweigerungsrecht“, so die Polizeisprecherin.