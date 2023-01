Boris Pistorius Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archiv up-down up-down Verteidigung Arbeitsminister: „Boris Pistorius ist ausgezeichnete Wahl“ Von dpa | 17.01.2023, 14:00 Uhr

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat die Entscheidung für den niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius (beide SPD) als künftigen Bundesverteidigungsminister begrüßt. „Boris Pistorius ist eine ausgezeichnete Wahl“, sagte Heil am Dienstag in Berlin. „Er ist klug, er ist erfahren, er ist durchsetzungsstark“, sagte Heil, der nach der Rücktrittsankündigung von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) selbst als möglicher Nachfolger im Gespräch gewesen war. Pistorius soll am Donnerstag offiziell Lambrechts Nachfolger werden.