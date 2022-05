ARCHIV - "Agentur für Arbeit" hängt über dem Eingang der Bundesagentur. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Kalaene Statistik Arbeitslosigkeit in Niedersachsen sinkt weiter Von dpa | 03.05.2022, 10:34 Uhr

Der Arbeitsmarkt in Niedersachsen erholt sich weiter von der Corona-Pandemie. Im April waren 218.422 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind rund 2 Prozent weniger als im Vormonat und 15 Prozent weniger als zur gleichen Zeit ein Jahr zuvor, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Hannover am Dienstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote ging von 5,1 auf 5,0 Prozent zurück.