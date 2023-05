Bundesagentur für Arbeit Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Arbeitsmarkt Arbeitslosigkeit in Niedersachsen gesunken Von dpa | 31.05.2023, 10:16 Uhr

Die Arbeitslosigkeit ist in Niedersachsen im Mai leicht gesunken. Die Frühjahrsbelebung falle in diesem Jahr aber vergleichsweise verhalten aus, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch mit. Nach den Agenturdaten waren zuletzt 245 629 Menschen arbeitslos gemeldet, was einem Minus von 1,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat entspricht.