Arbeitsmarkt Arbeitslosigkeit in Niedersachsen gesunken Von dpa | 30.09.2022, 10:14 Uhr

Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen ist im September auf 237.937 gesunken. Damit sind rund 7500 Menschen weniger ohne Arbeit als im August (minus 3 Prozent), wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum September vor einem Jahr liegt der Wert allerdings um rund 8300 höher (plus 3,6 Prozent). Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 5,4 Prozent nach 5,6 Prozent im August. Stichtag für die Erhebung war der 12. September.