Arbeitsagentur: Unternehmen nutzen Digital-Förderung wenig Von dpa | 10.02.2023, 13:28 Uhr

Unternehmen in Niedersachsen und Bremen haben laut der Arbeitsagentur ein Förderangebot zur Digitalisierung zu wenig genutzt. In den beiden Bundesländern wurden im vergangenen Jahr etwa 47 Millionen Euro in entsprechende Qualifizierungen von Beschäftigten investiert, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. „Es wäre aber deutlich mehr möglich gewesen“, hieß es in der Pressemitteilung.