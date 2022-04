ARCHIV - Das Logo von VW ist in einem Markenpavillon in der Autostadt zu sehen. Foto: Swen Pförtner/dpa FOTO: Swen Pförtner Volkswagen Arbeitnehmer entsenden drei neue Köpfe in VW-Aufsichtsrat Von dpa | 28.04.2022, 20:45 Uhr

Im Aufsichtsrat von Volkswagen sitzen künftig drei neue Vertreter der Arbeitnehmer. Über 900 stimmberechtigte Delegierte entschieden sich bei der Wahl am Donnerstag unter anderem für Daniela Nowak, Simone Mahler und Arno Homburg. Sie ersetzen Bertina Murkovic, Ulrike Jakob und Hans-Peter Fischer als Belegschaftsvertreter in dem Kontrollgremium. Außerdem wurden IG-Metall-Chef Jörg Hofmann und die Chefin des VW-Betriebsrats, Daniela Cavallo, bestätigt - beide führen die Arbeitnehmerbank an und gehören auch zum Aufsichtsratspräsidium.