An mehreren Krankenhausstandorten in Niedersachsen sind am Donnerstag Warnstreikaktionen angelaufen, mit denen der Ärzteverband Marburger Bund den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen will. Es gebe grundsätzlich eine hohe Streikbereitschaft, sagte die Sprecherin des Verbandes in Niedersachsen, Stephanie Hübner. Allerdings sei in vielen Krankenhäusern die Situation durch krankheitsbedingte Ausfälle infolge von Omikron-Infektionen angespannt. Da sei mitunter niemand mehr da, der streiken könne.