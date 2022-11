IG Metall Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Pilotabschluss Arbeitgeber und IG Metall verhandeln über Übernahme Von dpa | 24.11.2022, 03:02 Uhr

Der Arbeitgeberverband Nordmetall und die IG Metall Küste verhandeln am Donnerstag über die Übernahme des Pilotabschlusses aus Baden-Württemberg für die norddeutsche Metall- und Elektroindustrie. Um 14.30 Uhr wollen die Verhandlungsführer - Lena Ströbele, Personaldirektorin Unternehmensgruppe Lürssen, sowie der Bezirksleiter der IG Metall Küste Daniel Friedrich - in Hamburg über die Ergebnisse informieren. Die Gewerkschaft hatte sich bereits am Tag nach dem Verhandlungsdurchbruch im Süden für eine Übernahme der Vereinbarung im Norden ausgesprochen.