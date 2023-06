Polizeiabsperrung Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild up-down up-down Himmelpforten Arbeiter von Zug erfasst und tödlich verletzt Von dpa | 14.06.2023, 15:33 Uhr

Ein 28 Jahre alter Arbeiter ist am Mittwoch im Landkreis Stade von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Bundespolizei Bremen am Mittwoch mitteilte, war der Mann mit zwei Kollegen im Auftrag der Bahn mit Rückschnittarbeiten beschäftigt. Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler wollte der 28-Jährige auf der Bahnstrecke in der Nähe der Gemeinde Himmelpforten einen Ast aus den Gleisen entfernen, als der Zug kam. Trotz Schnellbremsung erfasste die Bahn den Mann mit rund 110 Stundenkilometern und verletzte ihn tödlich. Er starb am Unfallort.