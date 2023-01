Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Harburg Aquaplaning: Auto überschlägt sich auf A7 Von dpa | 13.01.2023, 07:07 Uhr

Aquaplaning hat auf der A7 bei Seevetal (Landkreis Harburg) zu einem Autounfall mit einem Schwerverletzten geführt. Der 43-Jährige verlor am Donnerstag auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und der Wagen überschlug sich mehrmals, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.