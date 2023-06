«Gault Millau» Auszeichnungen Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild up-down up-down „Gault&Millau“ „Aqua“ bleibt bestes Restaurant in Niedersachsen Von dpa | 19.06.2023, 13:55 Uhr

Das „Aqua“ in Wolfsburg mit Küchenchef Sven Elverfeld bleibt das am besten bewertete Restaurant in Niedersachsen. In der am Montag vorgestellten neuen Ausgabe des Gourmetführers „Gault&Millau“ erhält es die Höchstnote von fünf schwarzen Kochhauben.