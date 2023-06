Apotheke Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild up-down up-down Fachkräfte Apotheken klagen über Nachwuchsmangel und Personalnot Von dpa | 06.06.2023, 12:17 Uhr

Fast alle Apotheken in Niedersachsen haben nach Angaben von Berufsverbänden Schwierigkeiten, genug Fachkräfte zu finden. „Die Apotheken haben mit einem massiven Personalmangel und einer sich immer mehr zuspitzenden Lieferengpass-Krise zu kämpfen“, sagte Berend Groeneveld, Vorstandsvorsitzender des Landesapothekerverbandes Niedersachsen (LAV) am Dienstag. An diesem Mittwoch (7. Juni) startet eine bundesweite Aktion des pharmazeutischen Nachwuchses unter dem Motto „Gegen Zukunftsklau“.