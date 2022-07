Ein Containerschiff fährt an den Containerbrücken im Hamburger Hafen vorbei. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Arbeitsgerichte Anträge auf Stopp von Hafenarbeiter-Warnstreik abgelehnt Von dpa | 14.07.2022, 18:06 Uhr

Der Warnstreik der Hafenarbeiter in Bremerhaven, Bremen, Wilhelmshaven und Brake darf vorerst weiterlaufen. Arbeitsgerichte in Bremen, Oldenburg und Wilhelmshaven haben Anträge auf Einstweilige Verfügungen von mehreren Hafenlogistikern, den Warnstreik zu stoppen, abgelehnt, wie Sprecher der Gerichte am Donnerstagnachmittag auf Anfrage sagten. Die Beschlüsse sind noch nicht rechtskräftig. Auch vor dem Arbeitsgericht in Hamburg lässt die Arbeitgeberseite den Streik gerichtlich prüfen. Eine Entscheidung stand dort am Donnerstagnachmittag noch aus.