Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Gericht Antrag auf Klinik-Umwandlung in Gesundheitszentrum abgelehnt Von dpa | 13.06.2023, 13:24 Uhr

Im Fall der umstrittenen Umwandlung des Krankenhauses in Norden (Landkreis Aurich) in ein Regionales Gesundheitszentrum hat das Verwaltungsgericht Oldenburg den Eilantrag eines Bürgers abgelehnt. Der erkrankte Mann, der zusammen mit einem Aktionsbündnis gegen die Umstrukturierung geklagt hatte, habe keine Antragsbefugnis, teilte das Gericht am Dienstag mit. Die für das Verfahren einschlägigen Normen, etwa das Niedersächsische Krankenhausgesetz, dienten allein dem öffentlichen Interesse an einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung. „Nicht aber dem Schutz der einzelnen Bürger als mögliche Patienten“, betonte das Gericht. Gegen den Beschluss vom Montag kann noch Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg eingelegt werden.