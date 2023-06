Rot-Grün-Rot in Bremen stellt neuen Koalitionsvertrag vor Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Parlament Antje Grotheer neue Bürgerschaftspräsidentin in Bremen Von dpa | 29.06.2023, 11:21 Uhr

Die neugewählte Bürgerschaft in Bremen hat Antje Grotheer (SPD) mit großer Mehrheit zu ihrer Präsidentin bestimmt. Die 56-jährige Politikerin kam nach offiziellen Angaben in der geheimen Abstimmung am Donnerstag auf 84 Ja-Stimmen. Von den 87 Abgeordneten des Landesparlaments stimmte einer gegen sie, es gab zwei Enthaltungen.