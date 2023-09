Medizin Antibiotika in der Region Hannover werden teils knapp Von dpa | 15.09.2023, 08:55 Uhr | Update vor 37 Min. Medikamente Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Krankenhäuser in der Region Hannover kämpfen einem Zeitungsbericht zufolge mit einem Mangel an Antibiotika. Die Versorgungslage mit Antibiotika im Klinikum Region Hannover (KRH) sei angespannt, ähnlich wie bei anderen Medikamenten, sagte KRH-Sprecher Niko Gerdau der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Freitag). Auch in der Medizinischen Hochschule Hannover gibt es Schwierigkeiten: „Seit knapp einem Jahr bestehen wiederholt Engpässe bei der Versorgung mit einzelnen Antibiotika“, sagte Sprecher Stefan Zorn der Zeitung. Dennoch könnten alle Patientinnen und Patienten adäquat versorgt werden.